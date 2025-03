Energia termica, al via consultazione pubblica. Pichetto: “Traguardo importante”

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato la consultazione pubblica per la disciplina del meccanismo di incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso procedure di accesso competitive. La consultazione, pubblicata sul sito del Mase, ha l’obiettivo di acquisire osservazioni e proposte dagli stakeholder nell’ambito della successiva definizione del provvedimento.

“La misura rappresenta un traguardo importante per il settore delle fonti rinnovabili termiche - ha dichiarato il ministro Pichetto - Il meccanismo competitivo di incentivazione, complementare rispetto al Conto termico, mira all’incremento della produzione degli impianti di grandi dimensioni e al conseguimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione al 2030 delineati nel PNIEC. Come Ministero rafforziamo ulteriormente il nostro impegno nel sostenere normative e strumenti che accompagnino il nostro Paese verso energie pulite per un futuro sempre più sostenibile”.

Più in particolare, durante il periodo di consultazione pubblica – fino al prossimo 21 aprile 2025 – le parti interessate possono inviare osservazioni all’indirizzo di posta elettronica PEC dee@pec.mase.gov.it utilizzando il Modulo di adesione alla consultazione allegato e indicando come oggetto della e-mail Consultazione – DM FER-T.