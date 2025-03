Dal Nord Ovest - Muore soffocato a 13 anni, tragedia in Val Susa (foto di repertorio)

Tragedia in val di Susa con contorni ancora da chiarire. I carabinieri della Compagnia di Susa indagano sulla morte di un ragazzo di 13 anni di Sant’Antonino di Susa a seguito di un incidente avvenuto lo scorso venerdì 7 marzo che lo ha costretto al ricovero in terapia intensiva al Regina Margherita. Il giovanissimo è morto domenica 9 marzo.

Era stato trovato in condizioni critiche all’interno della propria abitazione da un familiare, poi soccorso con intervento di eliambulanza. Le circostanze della tragedia sono ancora in fase di accertamento e le indagini proseguono per determinare con certezza cosa abbia portato alla morte del giovane.