Occhieppo Superiore, scoperto 20enne a guidare l'auto sottoposta a sequestro

Nel corso del servizio finalizzato a prevenire e reprimere violazioni alle norme del Codice della Strada, avvenuto nella giornata di lunedì scorso, la Polizia Locale di Occhieppo Superiore ha proceduto al controllo di un veicolo, il cui conducente non era in grado di esibire il documento di circolazione, non convincendo peraltro gli operanti sulle giustificazioni fornite in merito.

Da approfonditi accertamenti tramite le banche dati in uso alle forze di polizia, si è appurato che il mezzo in uso al soggetto, un ventenne residente a Biella, oltre che essere privo della copertura assicurativa, era già stato sottoposto a sequestro amministrativo per analoga violazione.

Si è proceduto pertanto alla contestazione della prevista violazione amministrativa, al recupero del mezzo per la sua alienazione e alla segnalazione, all’autorità amministrativa competente, per la revoca della patente del conducente.