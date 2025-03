Servizi digitali, la Provincia di Biella apre lo sportello dedicato.

La Provincia di Biella continua il suo impegno nella facilitazione digitale con il servizio “Digitale accessibile – uno sportello per te!”, un'iniziativa gratuita per migliorare le competenze dei cittadini.

Lo sportello offre supporto per l'uso delle tecnologie, la navigazione sicura su internet e l'accesso ai servizi online. In particolare, è possibile ottenere il rilascio e l'attivazione dello SPID e delle credenziali della Carta d'Identità Elettronica (CIE), oltre a ricevere assistenza su strumenti come PagoPA, AppIO e sicurezza online.

I servizi sono disponibili su appuntamento:

- Punto di ascolto e facilitazione digitale: lunedì e venerdì (9:00-13:00).

- Sportello SPID gratuito: martedì (9:00-13:00) e giovedì (13:00-17:00).



Per informazioni e prenotazioni: 0158480794 - 0158480834 - 0158480872

utd@provincia.biella.it

www.provincia.biella.it/servizi/digitale-accessibile