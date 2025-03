Morto a Biella Antonio Deiana di Pozzomaggiore

Nato a Pozzomaggiore l’11 marzo 1933, nel 1964, appena sposato lascia il paese natio per raggiungere i fratelli Giovanni e Pasqualino che vivevano nella Svizzera tedesca. Viaggio di nozze in cerca di fortuna, coronato da un posto di lavoro per entrambi. Lui saldatore elettrico, la moglie impiegata in una emblematica fabbrica di biscotti e cioccolato.

Con la pensione, nel 1998 rientrano in Italia, raggiungendo il fratello Salvatore che viveva e lavorava a Biella.

Legame parentale, vicinanza alle figlie che ancora vivono oltre frontiera e presenza di tanti conterranei che fanno capo al Circolo Culturale Sardo indicano che “Biella, se Dio vuole!”, è la città giusta.

Da subito aderisce generosamente a Su Nuraghe, collaborando in diversi settori di attività.

Il suo cuore e i suoi affetti sono suddivisi tra Svizzera, Italia e Sardegna. Più forte il legame con la sua Isola, raggiunta l’ultima volta due anni fa in una sorta di giro di commiato: prima e ultima tappa a Pozzomaggiore. Poi, il rientro definitivo a Biella, dove riposeranno le sue ceneri.

Lascia nel dolore la moglie Sebastiana Nurra, le figlie Antonella, Gabriella e Alba, generi, nipoti e parenti tutti.

Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Chiavazza, mercoledì 12 marzo alle ore 15:00, accompagnato dal contemporaneo suono delle campane della Chiesa di San Giorgio di Pozzomaggiore.