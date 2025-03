Sport e salute sono di casa a Viverone, sarà inaugurata l'area verde che promuove il benessere nella natura

Viverone guarda con attenzione all'attività fisica. Per questo, verrà inaugurato uno spazio dedicato al benessere nella natura.

“L'area verde di viale Lungo Lago 19 sarà intitolata al viveronese Ignazio Tarello – si legge nella nota del Comune sui propri canali social – Nel corso della mattinata, grazie alla collaborazione di Free Time Biella e EliteFit, sarà possibile svolgere un allenamento adatto a tutti presso l'area fitness attrezzata per esercizi a corpo libero, realizzata con il contributo di Sport e Salute così da incentivare l'allenamento all'aria aperta. Un'opportunità per tutti di allenarsi insieme in modo divertente e gratuito”.

La cerimonia inaugurale avrà luogo il prossimo sabato, 22 marzo, alle 11.