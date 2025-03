E' nuovamente percorribile la Sp 226 in frazione Cerreia a Valdilana, chiusa dallo scorso 24 settembre 2024 per consentire i lavori di messa in sicurezza del fabbricato ospitante l’Oratorio della Madonna di Oropa e dei Santi Rocco e Lucia, di proprietà della Parrocchia di San Giuseppe di Soprana. Un intervento necessario per garantire la sicurezza della viabilità e la tutela di un edificio storico importante per la comunità.