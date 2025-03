Toti indagato per truffa ai danni dello Stato

(Adnkronos) -

Nuova indagine sull'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che risulta indagato, insieme all'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone, per truffa ai danni dello Stato. La notizia è riportata dal quotidiano 'Il Secolo XIX' e riguarderebbe un contratto di lavoro, prima da co.co.co. e in un secondo momento da dipendente, il cui beneficiario sarebbe Davide Marselli, gestore dello stabilimento balneare di Ameglia 'San Marco'. Secondo gli inquirenti Toti e Giampedrone frequenterebbero lo stabilimento gratuitamente.

L'indagine è stata aperta dalla procura di La Spezia e trasmessa ai colleghi di Genova. Toti, ricordiamo, ha da poco patteggiato una pena di due anni e tre mesi per corruzione impropria commutati in 1.620 di lavori socialmente utili che Toti sta scontando alla Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.