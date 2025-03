Ginnastica Lamarmora, grinta e determinazione in pedana per Santangelo e Frassà

L'inizio della nuova annata sportiva delle atlete della società Ginnastica Lamarmora ha visto scendere in pedana prima Caterina Santangelo e poi Beatrice Frassá. Entrambe hanno partecipato ai campionati regionali di categoria per il settore Silver. Caterina ha esordito a metà febbraio in quel di Chivasso nella categoria A5 LC1, mentre Beatrice ha gareggiato, sabato primo marzo nella categoria senior 2 LD, sempre a Chivasso.

Tutte e due le ginnaste non si sono presentate al top della forma in quanto reduci da infortuni, più grave quello di Caterina che l'ha costretta a un fermo di oltre due mesi il che ha provocato un ritardo nella preparazione invernale, meno grave quello di Beatrice che però è avvenuto proprio a ridosso della competizione, impedendole di allenarsi a pieno ritmo durante le ultime settimane antecedenti alla gara, che sono quelle più decisive. Entrambe hanno saputo comunque affrontare la pedana con grinta e determinazione, ma sono riuscite a portare a termine egregiamente solo uno dei due esercizi presentati in gara, per Caterina quello con il cerchio e per Beatrice quello con la palla, mentre nel secondo sono incappate in diversi errori, sicuramente dovuti ad un ritardo nella loro preparazione.

Va segnalato comunque che, a dimostrazione del suo potenziale, Beatrice, con il suo nuovo esercizio alla palla, magistralmente eseguito ed interpretato, ha meritato unitamente a Matteotti Claudia della Gym Aosta, il miglior parziale relativo alla componente esecuzione e artistico di tutta la competizione della loro categoria, cioè 7.45. Il risultato finale ha visto Bea e Caterina, relegate nella seconda metà della classifica, ma, certe che tale risultato non rispecchia il loro reale valore, hanno già ripreso con entusiasmo i loro allenamenti in preparazione della seconda prova che si svolgerà tra poche settimane. Al loro fianco, le compagne Maddalena Calcagno ed Elena Ianni rifiniranno il loro programma di gara in quanto esordiranno sabato 8 marzo a Candelo nel campionato regionale Silver categoria Juniores 1livello LB1.