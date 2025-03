Ginnastica artistica femminile, 2° posto per Alice Zulian

A Biella, presso la struttura della Società Pietro Micca, si sono tenutele gare individuali di ginnastica artistica LB Base e Avanzato. Ginnastica Biella era presente con un folto gruppetto di giovani atlete alcune delle quali sono scese in pedana per la loro prima gara individuale. Per LB Base, in categoria Allieve 1, Noemi Bonfante alla sua prima gara individuale appunto, ha conquistato un buon 11° posto. Peccato per gli errori di troppo, in quanto al termine della seconda rotazione, conduceva saldamente la gara con il punteggio più alto.

In categoria Allieve 2, anch’essa alla sua prima gara individuale, Letizia Arpone si piazza sedicesima. Per le Allieve 4, Matilde Corona più sfortunata, giunge ventesima. Per lei l’incoraggiamento della società: le soddisfazioni arriveranno presto. Per LB Avanzato, in categoria Allieve 1 invece, Letizia Goria con una bella gara, ha raggiunto il 7° posto e Noemi Silva con qualche piccolo errore di troppo la nona posizione. In Categoria Junior 2, Chiara Lepori, è ottava, nonostante qualche sfortunato errore. Importantissimo secondo posto sul podio invece per Alice Zulian in categoria Junior 1, con una gara quasi perfetta.

Per lei e per tutte le atlete di Ginnastica Biella, vanno i complimenti societari per la bella domenica di sport. Un grazie come sempre alla tecnica Irina Sitnikova per il suo impegno su tutto l’arco della giornata, per seguire tutte le ragazze nel migliore dei modi. Grazie anche a Giulia Begni per l’aiuto tecnico sul campo di gara.