Biella Rugby, weekend di successi e determinazione

CADETTA

09.03.25 Rugby Piacenza v Biella Rugby 20-67 (13-22)

Marcatori. Mete: Braga (3), T. Protto, Casini (2), Besso, Negro, Grandi, Fusaro. Trasformazioni: Poli (6), Tosetti. Punizioni: Poli.

Biella Rugby: Negro; Tosetti, Braga, Casini, Poli (75’ Defilippi); Longo (48’ Fusaro), Besso; G. Protto (71’ Panatero), T. Protto (69’ Grandi), Barilli (30’ Buturca); Passuello, Bottero (54’ Givonetti); Vaglio (48’ Silvestrini), Lanza (cap.), Bortolot.

Nicola Mazzucato, coach: “Bravi i ragazzi della cadetta, una partenza che non è stata delle migliori e un primo tempo che ha visto le due squadre molto vicine nel punteggio. Il secondo tempo è andato decisamente meglio, i ragazzi sono riusciti ad esprimere un bel gioco offensivo andando in meta diverse volte. Ottimi punti contro la seconda in classifica. Bravi tutti.”.

UNDER 18

09.03.25 Biella Rugby v Amatori & Union Milano 39-35 (22-21)

Marcatori. Mete: Rossi, Mosca, Salussolia, Pavesi, Besso (2). Trasformazioni: Salussolia (2), Pavesi. Punizioni: Pavesi.

Biella Rugby: Pagliano; Formigoni (58’ D’Herin), Pavesi, Meneghetti, Parnenzini; Salussolia, Bocchino (58’ Besso); Rossi (cap.), Chiorboli, Mosca; Novani (55’ Corcoy), Avanzi; Pacchiarotti, Bredariol (58’ Curatolo), Silvestrini. Non entrato: Perju.

Edo Barbera, coach: “Partita disputata sul filo di lana per tutti i settanta minuti. Biella alterna gioco gradevole anche per gli occhi meno esperti a uno più pragmatico; in difesa subisce fisicamente, ma si riprende grazie ad una resilienza e forma fisica degne di una prima squadra: cinque punti in classifica e un meritatissimo applauso finale da parte di tutti i presenti alla Cittadella”.

UNDER 16

09.03.25 Cus Milano v Biella Rugby 32-34 (22-20)

Marcatori. Mete: Dal Molin, Ferro, Grillenzoni, Deni (2), Bertone. Trasformazioni: Bertone (2).

Biella Rugby: Grillenzoni; Dal Molin, Baiguera, Deni, Ubertino; Bertone (cap.), Pizzarelli; Vatteroni, Defilippi, Ruffa; Coda Caseia, Ghilardi; Rossi, Ferro, Protto. A disposizione: Piazza, Vitta, Di Girolamo, Ubertalli.

Andrea Caputo, coach: “Una vittoria sofferta. Brc sottotono è riuscito solo a tratti ad esprimere il bel gioco di cui è capace e gli avversari hanno approfittato dei nostri errori. La squadra ha saputo, però, reagire e ribaltare il risultato, dando una bella dimostrazione di carattere”.

UNDER 12

08.03.25 a Biella, Festa del Rugby con: Brc, Monferrato, Volvera, Pro Vercelli

Biella Rugby Verde: Baiguera, Dominici, Gnesotto, Magaraggia, Marinone, Minchiote, Milotta, Pavan, Pietrini, Racanelli, Scaramal, Siletti, Valente, Vella, Tagliabue.

Biella Rugby Gialla: Andreotti, Blanco, Caneparo, Chiodelli, Corchia, Finotto, Fizzotti, Leonzio, Mantovani, Masi, Paiato, Ubertalli.

Santiago De Biaggio, coach: “Abbiamo fatto due squadre giocando quattro partite ognuna. Si sono visti miglioramenti nell’utilizzo dello spazio in attacco, sostegni immediati e anche sullo schieramento difensivo. Cose su cui abbiamo lavorato tanto nelle ultime settimane in allenamento”.

UNDER 10

08.03.25 ad Asti, Festa del Rugby con: Brc, Monferrato, Asti, Alessandria, Cuneo, Alba

Biella Rugby: Quaregna, Bertone, Poverello, Dissegna, Sciuto, Pegoraro, Serio, Dama, Lacagnina, Siletti, Sormani, Oldrini, Gallia.

Guglielmo Longo, coach: “Oggi i piccoli orsetti hanno dimostrato grande grinta facendo delle belle partite e gioco, dimostrano che stanno imparando sempre di più dagli allenamenti”.

UNDER 8

08.03.25 ad Asti, Festa del Rugby con: Brc, Monferrato, Alba

Biella Rugby: Mello, Serio, Valente, Pavanati.

Veronica Sellone, coach: “Bellissima giornata oggi ad Asti. I nostri orsetti si sono divertiti e hanno fatto un’ottima prestazione in campo in compagnia degli amici di Alessandria che si sono uniti a noi a causa dei numeri bassi di presenze. Abbiamo lavorato molto bene su alcuni aspetti considerati in allenamento, altri da migliorare. Grazie alla società ospitante. Sempre forza Biella”.