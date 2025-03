Biella Rugby trionfa nel finale e vola ai playoff! Battuto Paese 31-25

Biella, Stadio del Rugby – domenica 9 marzo 2025

Campionato di Serie A Gruppo 1, XIV Giornata

Biella Rugby v Rugby Paese 31-25 (10-17)

Marcatori: p.t. 6’ c.p. Price (3-0), 13’ c.p. Albornoz (3-3), 18’ m. Balzi tr. Albornoz (3-10), 33’ m. Rossi tr. Albornoz (3-17), 35’ m. Foglio Bonda tr. Price (10-17). s.t. 9’ c.p. Albornoz (10-20), 17’ m. Scatigna tr. Price (17-20), 30’ m. Scatigna tr. Price (24-20), 37’ m. Pavin n.t. (24-25), 40’ m. Foglio Bonda tr. Price (31-25)

Biella Rugby: Ghelli (74’ Moretti); Morel, Foglio Bonda, Gilligan, Travaglini; Price, Loro (74’ Ventresca); Vezzoli (cap.), B. Ledesma 74’ Trocca), Mondin (30’ M. Righi); De Biaggio, Panaro (44’ Perez Caffe); Lipera (53’ Vecchia), Scatigna, J.M. Ledesma (53’ De Lise). Non entrato: Zavallone

All. Alberto Benettin

Rugby Paese: Pavin; Pippo, Sartori, Albornoz (75’ Riato), De Rovere; Bianco, Balzi (60’ Della Ratta); Rossi, Padoan (50’ Barbato), Artico (75’ Brex); Sottana, Bocchi (cap.) (50’ Scattolin); Michelini (50’ Malossi), Franceschini (60’ Artuso), Cenedese (50’ Moretti)

All. Federico Dalla Nora

Arb.: Lorenzo Negro (Como)

AA1 Antonio Luzza (Torino), AA2 Nicola Catalfamo (Torino)

Cartellini: 67’ giallo a Morel (Biellla Rugby); 67’ giallo a De Rovere (Rugby Paese)

Calciatori: Price (Biella Rugby) 5/5; Albornioz (Rugby Paese) 4/5

Note: cielo coperto, 12° circa, campo in buone condizioni. Spettatori circa 200.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5; Rugby Paese 1

Player of the Match: Giacomo Foglio Bonda (Biella Rugby)

Al termine di una delle partite più difficili della stagione, Biella supera Paese 31-25, conquista il bonus e l’accesso matematico alla fase playoff considerata la sconfitta di Cus Torino contro Verona.

Per raccontare di una partita per nulla scontata fino al fischio finale è bene partire da Paese, che nella giornata di ieri si è presentato alla Cittadella del Rugby di Biella con uno schieramento diverso rispetto a quello dell’andata, soprattutto tra gli avanti, reparto che ha maggiormente messo in difficoltà i pari ruolo gialloverdi. I primi tre punti sono di Price al Piede, prontamente recuperati dai veneti che battono una punizione da trenta metri. Paese, già superiore sui punti di conquista, si aggiudica la prima marcatura pesante al 18’. Segna ancora una meta al 33’ ed è esattamente a questo punto che a Biella scatta la sveglia. Al 34’ hanno già raggiunto i ventidue avversari. Primo stop imposto dalla difesa avversaria, poi il rimbalzo colto da Foglio Bonda che conclude alla bandierina. Price trasforma il 10-17. Biella affronta l’intervallo in passivo, ma le indicazioni dei coach Benettin e Orlandi aprono orizzonti nelle menti del XV biellese.

Inizio ripresa ancora con Paese dominante che allunga di tre al 49’. Partono le cariche gialloverdi. Coriacea la difesa avversaria che riesce ad arginarle fino al 57’ quando Scatigna vince nell’uno contro uno e, con la trasformazione di Price, riporta Biella in partita: 17-20. I padroni di casa ci riprovano a raffica ed è ancora Leo Scatigna a firmare la meta del sorpasso al 70’. Paese, che fino a quel momenti si è dimostrato uno dei più solidi avversari affrontati a Biella non intende perdere un incontro che ha dimostrato di saper dominare e va a riprendere il risultato segnando a pochi minuti dalla fine alla bandierina. Niente trasformazione e punteggio nuovamente sottosopra: 24-25 per Paese. Foglio Bonda compie la magia allo scadere. Price trasforma il 31-25 che sigilla il successo.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Da vedere è stata sicuramente una partita bella, avvincente e sofferta. Paese ci ha messi sotto con gli avanti e sono stati bravi ad arginare il nostro gioco e a bucare la nostra difesa. Noi non siamo riusciti a concretizzare alcune occasioni che siamo riusciti a creare. Poi finalmente la fortuna è girata dalla nostra e siamo riusciti a riprendere in mano la partita e segnare l’ultima meta. Complimenti a Paese che ha giocato una bellissima partita e complimenti a noi che simo riusciti a lottare e a crederci fino all’ultimo secondo. Con un pizzico di soddisfazione, a fronte del risultato di Cus Torino, possiamo dire di essere matematicamente ai playoff”.