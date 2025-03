Minorenne nato a Biella “pericoloso per la sicurezza pubblica”: il caso di Lamezia Terme (CZ).

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da “Calabria Informa”, sembrerebbe che il questore di Catanzaro abbia emesso un provvedimento nei confronti di un giovane ragazzo nato a Biella. Al minorenne, con precedenti di furto e danneggiamento, sarebbe stato vietato di accedere alle aree urbane, in quanto impegnato in attività di spaccio e in possesso di un bilancino che aveva occultato, cercando di nascondere la merce dai Carabinieri di Lamezia Terme, dove ora risiede.

Secondo quanto riportato dai media locali al ragazzo è stato vietato di accedere ai locali pubblici, agli esercizi ubicati nelle vicinanze delle precedenti attività di spaccio e nei pressi di aree urbane. L’istituzione della misura di prevenzione personale DACUR sarebbe stata applicata come strumento di prevenzione, in quanto il soggetto rappresenta un “pericolo per la sicurezza urbana.”

La violazione del provvedimento comporterebbe gravi conseguenze penali e una multa piuttosto ingente.