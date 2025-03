Biella, anziana investita, conducente in fuga, foto archivio

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri domenica 9 marzo a Biella, in via Garibaldi, dove un’anziana è stata investita da un’auto pirata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22, mentre la donna stava attraversando la strada per raggiungere il marciapiede di fronte alla sua abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, una 91enne residente proprio in via Garibaldi, era stata accompagnata a casa dalla figlia, che aveva parcheggiato sul lato opposto della carreggiata. Mentre la donna attraversava a piedi, un’autovettura di passaggio l’ha urtata con lo specchietto, facendola cadere rovinosamente a terra. Il conducente non si è fermato e ha proseguito la sua corsa.

Sul posto è arrivato il 118 chiamato dalla figlia che ha prestato i primi soccorsi alla mamma, che ha trasportato l’anziana in codice verde al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno identificato sia la vittima che la figlia e hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e individuare il conducente che si è dato alla fuga.