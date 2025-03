Premio +bellezza in Valle 2025: aperte le candidature.

Al via la sesta edizione del Premio +bellezza in Valle, il riconoscimento che valorizza gli interventi edilizi e ambientali capaci di migliorare il paesaggio biellese. Il premio, promosso dal Rotary Club di Valle Mosso in collaborazione con Fondazione BIellezza, invita privati ​​e istituzioni a candidare progetti che hanno contribuito a rendere il territorio più bello, accogliente e vivibile.

Due categorie, due premi speciali

Le candidature sono aperte fino al 31 maggio 2025 e possono riguardare interventi realizzati negli ultimi cinque anni nelle due categorie del concorso: Ambiente ed Edilizia. I progetti selezionati saranno valutati da una giuria di esperti presieduta dal dottore forestale Corrado Panelli e composta da architetti, imprenditori e artisti, tra cui il celebre Michelangelo Pistoletto.

Oltre ai premi principali, verranno assegnati due riconoscimenti speciali:

- Premio REDA per la Bellezza, destinato a chi si è distinto per la valorizzazione estetica e ambientale del Biellese.

- Premio SELLALAB, dedicato ai progetti che uniscono qualità estetica e innovazione economica sostenibile.

Come candidarsi

Partecipare è semplice: basta registrarsi sul sito www.premiopiubellezzainvalle.it e inviare il proprio progetto. Dieci finalisti saranno selezionati dalla giuria, che proclamerà i vincitori in un evento dedicato.