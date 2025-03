Think Biker in campo per la Festa della Donna, la solidarietà è protagonista FOTO

Una bellissima giornata quella vissuta dai biker (e non) per la Festa della Donna. La forte motivazione, contro la violenza sulla donne, ha contribuito nell'aggregazione del gruppo e ha permesso ai Think Biker di raccogliere una bella cifra per l'Associazione "Non sei sola" di Biella.

Tanti i biker provenienti anche da fuori Biella nonostante le previsioni meteo non favorevoli. Gli organizzatori sentitamente ringraziano loro e tutti gli amici che, su due o quattro ruote, hanno voluto trascorrere con loro questa magica giornata all'insegna della solidarietà e dello stare bene insieme