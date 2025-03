Giornata Mondiale del Rene e il Battistero si illumina con il logo della GMR

Tutti gli anni il secondo giovedì del mese di marzo che questo anno cade il 13, si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rene (GMR).

L'associazione malattie renali di Biella (AMARE Biella) attiva nella città dal 2021 in collaborazione con la FIR Fondazione Italiana del Rene ha organizzato una serie di eventi.

La Fondazione Italiana del Rene nata nel 2000 con sede a Roma ha come missione quella di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione e cura delle malattie renali e riunisce tutti i pazienti, le associazioni e organizzazioni che condividono questo obbiettivo.

Verrà illuminato il Battistero di Biella e la vicina chiesa della Santissima Trinità con il logo della GMR per ricordare a tutti i biellesi l'importanza della prevenzione delle malattie renali.

Otto semplici regole per tutti: 1) mantieniti attivo e in forma 2) controlla i livelli di zucchero nel sangue 3) controlla la pressione sanguigna 4) segui una dieta sana e bilanciata 5) mantieni un corretto e regolare apporto di liquidi 6) non fumare 7) non assumere farmaci se non su indicazione del medico 8) mantieni sempre sotto controllo la funzione renale se hai uno o pi dei fattori di rischio.

L'associazione AMARE sarà presente in piazza, sotto i portici del Comune di Biella in Via Italia accanto al Battistero il 15/3 dalle ore 14:30-15 per misurare la pressione, informare, e programmare un esame urine gratuito nei giorni seguenti, con la presenza del nefrologo.

Non esistono controindicazioni assolute alla attività fisica sia nei pazienti con vari gradi di insufficienza renale anche in dialisi che portatori di trapianto renale anzi l'esercizio fisico migliora lo stato nutrizionale a volte compromesso con importanti ripercussioni anche sullo stato psicologico e sul benessere complessivo.

L'associazione AMARE ha organizzato grazie alla preziosa collaborazione della campionessa olimpica biellese Betty Perrone una camminata ludico motoria per le vie di Biella. Con partenza alle ore 1530 da via Italia portici Comune di Biella Battistero previa iscrizione dalle ore 15 punto informativo AMARE. Trenta minuti al giorno (20 minuti nel giorno interdialitico per i dializzati) possono contribuire al benessere in generale e al controllo di glicemia e valori pressori.

Tutti sono inviati alla camminata nefropatici pazienti a rischio e persone sane per portare questo messaggio alla città e per riflettere insieme sul'importanza della salute anche renale.

L'associazione malattie renali Biella è attiva in città e in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e l'ASL ha promosso l'erogazione di borse di studio per studenti di Medicina delle Università di Torino e di Milano in memoria di due illustri nefrologi di origine biellese (il prof. Antonio Vercellone, un pioniere della nefrologia dialisi e trapianto in Italia e il prof. Serafino Garella, fondatore negli Stati Uniti a Chicago della prima Free Clinic). Il progetto di ricerca ha portato ad importanti risultati di alto valore scientifico e prosegue anche quest'anno. Sostenere la ricerca è sostenere qualità e benessere per i malati anche della nostra città.