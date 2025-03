Mosè ha trovato casa! e il fratellino Giotto è rimasto solo..gli troviamo casa? e anche ad Alaska? VIDEO

Oggi vi diamo una bella notizia: Mosè, lo spettinato, grazie ai nostri appelli ha trovato casa!! ha trovato una famiglia che si prenderà cura di lui!

Ora però manca ancora all'appello il fratellino Giotto, l’ultimo rimasto della sua cucciolata, un vero artista del cuore in cerca di una casa amorevole. Simpatico, affettuoso e di taglia contenuta, è già vaccinato, microchippato e pronto a riempire la vita di chi lo accoglierà con coccole e allegria. Che ne dite troviamo una casa anche per lui??

Tra pochi giorni anche la loro mamma, Giuly, troverà la sua nuova famiglia, e lui resterà solo. Ma siamo certi che tra voi c’è una mamma o un papà speciale pronto ad amarlo come un figlio!

Giotto verrà affidato dopo la compilazione di un questionario e un percorso di pre e post affido, con obbligo di castrazione.

Per maggiori informazioni, inviate un WhatsApp con una breve presentazione a Bulli e Pupe con la Coda ODV, in particolare a:

Lorenza: 348 9380804

Silvia: 340 9087029

Non lasciamo che Giotto resti solo, diamogli la famiglia che merita!

E poi c'è anche Alaska, una splendida cucciolotta di circa 4 mesi, un concentrato di simpatia, gioia e coccole! Di taglia piccola, è già vaccinata e microchippata, pronta a conquistare il cuore di chi vorrà adottarla.

Attualmente si trova in stallo casalingo a Biella, dove convive serenamente con altri cani, giocando con loro in perfetta armonia. Ora, però, sogna una famiglia tutta per sé, che la ami e la coccoli per sempre.

Anche Alaska verrà affidata dopo la compilazione di un questionario conoscitivo e un percorso di pre e post affido, con obbligo di sterilizzazione.

Per maggiori informazioni, inviate un messaggio WhatsApp con una breve presentazione a: Silvia: 340 9087029

Regaliamo ad Alaska la vita felice che merita!