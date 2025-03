Gifflenga corre per la ricerca: oltre 300 partecipanti a "Just the woman I am" VIDEO

Gifflenga corre per la ricerca: oltre 300 partecipanti a "Just the woman I am" - Foto e video di Zinga Power.

Grande partecipazione a Gifflenga per l'evento sportivo "Just the woman I am", tenutosi questa mattina, domenica 9 marzo. La manifestazione, che ha visto atleti e appassionati riunirsi per una nobile causa, ha offerto un doppio appuntamento non competitivo: la staffetta a coppie da 5+5 km e le gare individuali di 5 e 10 km.

Oltre 300 partecipanti si sono riuniti in una piacevole mattinata all'insegna dello sport. Le prime giornate di tepore regalano la possibilità di godersi i percorsi e stare all'aria aperta col favore del sole.

Al ritrovo delle 9.30 presso il centro polivalente e relative iscrizioni, è seguita la partenza delle ore 10.00 che ha colorato le vie del paese di rosa: simbolo della solidarietà ed il sostegno alla prevenzione. Il ricavato della giornata, infatti, sarà interamente devoluto alla ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

Una giornata di sport e sensibilizzazione che si è conclusa con un pasta party offerto dall’organizzazione.