Camminata solidale a Vigliano Biellese, in 150 alla partenza FOTO e VIDEO

Camminata solidale a Vigliano Biellese, in 150 alla partenza - Servizio di Maria Camilla Toffetti.

Una giornata all'insegna dello sport, della solidarietà e della condivisione ha caratterizzato la camminata non competitiva che si è svolta oggi, domenica 9 marzo 2025 a Vigliano Biellese, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che, partiti dalla Piazza del Mercato, hanno percorso circa quattro chilometri lungo le vie del paese, passando al di sotto del Castello di Monte Cavallo. L'iniziativa, aperta a tutti, ha raccolto un'ampia adesione, con famiglie, gruppi di amici e appassionati di camminate che hanno voluto dare il loro contributo alla causa benefica. Come ogni anno, il ricavato della manifestazione è stato destinato a un progetto solidale e, per questa edizione, i fondi raccolti sono stati devoluti alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), sostenendo la prevenzione e la ricerca oncologica.

Al termine della camminata, che ha coinvolto circa 150 partecipanti, è stato offerto un rinfresco dalla Pro Loco di Vigliano Biellese. Presente l’Erios Junior Jazz Orchestra, che si è esibita nel pomeriggio.