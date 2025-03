Riascoltati per voi: Adele - 25 (2015).

Benvenuti al decimo appuntamento con la rubrica settimanale “Riascoltati per voi”. Oggi torniamo indietro di dieci anni, al 2015, quando la cantante londinese Adele fece il suo attesissimo ritorno sulla scena musicale dopo un lungo silenzio, pubblicando il suo terzo album, “25”. Questo disco segnò una nuova fase nella sua carriera, seguendo il successo planetario di “21”, e arrivando in un contesto musicale in continua evoluzione, con il pop e l’elettronica che dominavano le classifiche. Nonostante questo, Adele riuscì a mantenere intatto il suo stile unico, caratterizzato da ballate eleganti e dalla sua voce straordinaria e inimitabile.

Con l’album “25”, Adele ha scelto di allontanarsi un po' dal sound che l'aveva consacrata, in favore di un’atmosfera più riflessiva e introspettiva. La musica si fa più ricca, le orchestrazioni sono più ampie e il suo canto diventa più maestoso e consapevole. Nonostante la malinconia che permea le tracce, l'album esplora nuove prospettive emotive e personali. Non si tratta solo di un disco d'amore, ma di un viaggio interiore che riflette la crescita dell'artista e della persona dietro le canzoni.

Ad ogni ascolto, le tracce di questo album riescono a emozionare e toccare nel profondo. Non posso che partire dal singolo che è diventato un simbolo e ha conquistato il mondo: “Hello”. Questo brano ha avuto un impatto che va oltre la musica: con la sua melodia coinvolgente, è diventato una delle canzoni più riconoscibili della carriera di Adele. Un’altra traccia che merita attenzione è sicuramente “When We Were Young”, un brano dal sapore vintage, dove la voce di Adele è intensa e carica di emozione. Di tutt’altro tono è invece “Send My Love (To Your New Lover)”, un brano che segna una svolta nel sound della cantante. Più ritmato e caratterizzato da una produzione moderna e accattivante, si discosta dalle classiche ballate struggenti per abbracciare un’atmosfera più leggera e vivace.

Prima di lasciarvi all’ascolto, è interessante sottolineare alcuni dei numerosi successi che “25" ha ottenuto: l'album ha debuttato al numero uno in quasi tutti i Paesi del mondo, ha venduto oltre 20 milioni di copie, diventando l'album più venduto del 2015. Ha vinto numerosi premi, tra cui ben cinque “Grammy Awards”, consolidando il posto di Adele come una delle artiste più influenti e di successo della sua generazione. Inoltre, il brano “Hello” è diventato un singolo di straordinario successo, superando il miliardo di visualizzazioni su YouTube e vendendo milioni di copie.

Tutto questo per dirvi che, se non l’avete ancora fatto, è il momento giusto per riascoltare “25” e immergersi nella sua bellezza struggente perché, Adele, riesce a toccare il cuore degli ascoltatori con una sincerità che emoziona e ogni traccia ci offre uno spunto per riflettere su emozioni che tutti abbiamo provato.

I miei brani preferiti sono: “Hello”; “Send My Love (to Your New Lover)”; “When We Were Young”; “Remedy” e “Love in the Dark”.

Voto: 8,5

Tracce:

1) Hello – 4:55

2) Send My Love (to Your New Lover) – 3:43

3) I Miss You – 5:48

4) When We Were Young – 4:50

5) Remedy – 4:05

6) Water Under the Bridge – 4:00

7) River Lea – 3:45

8) Love in the Dark – 4:45

9) Million Years Ago – 3:47

10) All I Ask – 4:31

11) Sweetest Devotion – 4:11

Durata: 48 minuti.

Formazione:

Adele Adkins (voce); Greg Kurstin (tastiere, basso, chitarra, batteria) e Paul Stacey (chitarra, tastiere).

Mi piacerebbe davvero conoscere le vostre impressioni! Condividete con me i vostri pensieri non solo su "25”, ma anche su Adele e sull'impatto che la sua musica ha avuto sulle vostre vite. Ogni opinione è un pezzo in più di questa grande storia musicale che ci unisce.

Alla prossima tappa del nostro viaggio musicale!