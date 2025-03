Bugianen, primo appuntamento con il fotografo Paolo Rossi

Riparte la stagione dei racconti di viaggio in luoghi vicini o lontani, ma sempre affascinanti!

Il primo appuntamento accompagna i fedelissimi dei Bugianen a scoprire il selvatico (o wilderness...) dietro casa. Non è necessario visitare luoghi esotici, seppur sempre magnifici, per rimanere sorpresi da ciò che la natura ci può offrire.

Lo scorso 20 febbraio il film Dove l'uomo non è più sovrano è stato premiato in Spagns quale miglior Corto nella sezione Cultura e Ambiente al Pireneos Mountain Film Festival di Hesca in Aragona con la seguente motivazione: «Dove l’uomo non è più sovrano è una testimonianza di come, dal disordine e dalle rovine, la natura trovi lentamente un nuovo ordine. Girato senza artifici, invita alla contemplazione.

Paolo Rossi torna a Biella per portar nuovi racconti sulla sua ininterrotta ricerca tra i monti dell'Appennino ligure.