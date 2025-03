Pettinengo, una mucca in curva provoca un incidente in moto - Foto di repertorio.

Nella giornata di sabato 8 marzo, un giovane motociclista è caduto sulla SP 200 di Pettinengo, a causa di una mucca che si trovava sulla carreggiata in prossimità di una curva.

Il ragazzo, classe 2008 e residente in provincia di Novara, fortunatamente non sembra aver riportato ferite, ma la moto non era nelle condizioni di proseguire. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Bioglio, per accertarsi dell’accaduto. Le autorità hanno confermato la presenza dell’animale e il personale della Provincia di Biella si è occupato della gestione, per garantire la sicurezza della viabilità.