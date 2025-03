Gaglianico, il Comune cerca interessati a gestire i centri estivi

Il Comune di Gaglianico si porta avanti e cerca interessati a gestire i centri estivi comunali.

In particolare il Comune mette a disposizione degli operatori economici, a titolo gratuito, dal 23 giugno 2025 al 08 agosto 2025 la Scuola Primaria (locale mensa, anfiteatro, spazi verdi all’esterno).

I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse corredata dalla proposta progettuale entro le ore 12 di venerdì 21 marzo 2025, a pena di esclusione, mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Gaglianico negli orari di apertura al pubblico o via posta elettronica certificata all’indirizzo: gaglianico@pec.ptbiellese.it per mail all’indirizzo: segreteria@comune.gaglianico.bi.it

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse cooperative sociali; associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, costituite nella forma di società di capitale o di società cooperativa; enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; associazioni di promozione sociale; enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e culturali e organizzazioni di volontariato.