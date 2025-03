Bagno di folla al Pozzo, oltre 1700 persone per la Biellese: è 1-1 con il Borgosesia FOTO

Bagno di folla al Pozzo La Marmora: dopo quasi tre anni di assenza, la Biellese riabbraccia il suo pubblico nella sfida di Eccellenza con la terza forza del girone, il Borgosesia di Roberto Cretaz, capace di agguantare il pari allo scadere con l'ex Latta Jack. I padroni di casa hanno accarezzato il sogno della 16esima vittoria in campionato con il rigore di Sekka ma il punteggio non è andato oltre l'1-1. Da brividi, comunque, l'applauso degli degli oltre 1700 tifosi presenti sulle tribune dello stadio. L'appello della società laniera è andato a buone fine e tantissimi hanno deciso di trascorrere un pomeriggio di sport inneggiando ai colori bianconeri: famiglie, giovani, autorità locali (come gli assessori Giacomo Moscarola e Edoardo Maiolatesi) e regionali, tra cui il vicepresidente del Piemonte Elena Chiorino e il consigliere regionale Davide Zappala, oltre ai diversi addetti ai lavori e alle giovani leve pronte a solcare i rettangoli di gioco di tutta la provincia. Un grande entusiasmo percepito sugli spalti nonostante il punteggio finale che lascia l'amaro in bocca agli uomini del tecnico Luca Prina, andati vicinissimo al successo. Ora, a 6 gare dalla fine, la diretta rivale della Pro Eureka ha accorciato le distanze, complice il 2-0 ottenuto sul campo del Verbania, e si porta a 7 sole lunghezze dalla vetta. L'appuntamento con la Serie D è al momento rimandato.

Amareggiato, per il risultato finale, il tecnico Prina: "C'è grande rammarico, prendere un goal alla fine fa rabbia. È stato uno scontro difficile contro una squadra insidiosa, la partita era in controllo e c'è il rammarico di aver perso due punti, ma fa parte del gioco".

Ma sull'accoglienza dei tifosi l'umore è opposto: "La giornata è andata oltre le più rosee aspettative - sottolinea - la strada è quella giusta e l'atmosfera è stata bellissima, il punto di partenza è una vittoria per tutti. Questa energia ce la porteremo dietro con noi e sarà importante per le partite che ci mancano. tutti si sentono importanti, questo pubblico da una responsabilità ulteriore, ma anche motivazioni importanti".