Salussola ricorda l'eccidio: 80 anni dopo l'intero Biellese commemora la tragedia FOTO e VIDEO

Nella giornata di oggi, domenica 9 marzo, la comunità biellese si è riunita per commemorare l'80° anniversario dell'eccidio di Salussola: uno degli episodi più tragici della Resistenza piemontese. Autorità civili, religiose, rappresentanti delle istituzioni biellesi e cittadini si sono ritrovati nel comune per rendere omaggio ai caduti della XII Divisione Garibaldi, trucidati dai fascisti la notte tra l'8 e il 9 marzo1945.

La giornata si è aperta con il ritrovo presso il Municipio di Salussola, seguito dall'alzabandiera e dalla declamazione dei nomi dei partigiani caduti. Uno dei momenti più toccanti è stata la performance "Cuore di pietra", ispirata alla testimonianza di Sergio Canuto Rosa, unico sopravvissuto all'eccidio. L'opera ha voluto restituire simbolicamente il cuore ai partigiani, vilmente mutilati dalla barbarie nazifascista. Durante la cerimonia, il nipote di don Francesco Cabrio, sacerdote ucciso a Torrazzo e sostenitore degli oppressi, ha acceso una candela insieme al vescovo di Biella, Mons. Roberto Farinella, posandola ai piedi della fotografia del parroco in segno dime moria e rispetto. Il gesto semplice ma denso di significato ha commosso I presenti.

Nel suo messaggio ufficiale, una lettera rivolta all'amministrazione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il sacrificio dei partigiani della XII Divisione Garibaldi e il valore della loro lotta per la libertà, sottolineando come quei principi siano oggi i fondamenti della nostra Costituzione. Anche il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha inviato un messaggio ribadendo l'importanza della memoria storica per le nuove generazioni. Nel pomeriggio, si è tenuto un convegno-spettacolo presso il salone polivalente, intitolato "L'Eccidio di Salussola ottant'anni dopo", seguito dalla proiezione del film documentario "Accadde a Salussola. 9 marzo 1945".

La giornata si concluderà con il "Requiem" di Mozart, eseguito nella Chiesa di Santa Maria Assunta in onore alle vittime. Presenti i ragazzi delle scuole che hanno apportato il proprio contributo, leggendo dei brani in memoria dei caduti; associazioni, cittadini e istituzioni riunite nel segno del ricordo. L'80 anniversario dell'eccidio, occasione per riaffermare i valori della resistenza e del sacrificio di chi ha dato la propria vita per la libertà, ha rappresentato un importante momento per trasmettere alle nuove generazioni il dovere della memoria, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.