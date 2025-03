Biella: ritrovato un gatto nero in Strada Novella.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 8 marzo, è stato ritrovato un gatto nero a pelo lungo in Strada Novella. Il felino, molto spaventato ma docile, si è lasciato prendere facilmente, segno evidente che appartiene a una famiglia. A prendersene cura è stata Rosy Gualinetti, residente nella zona, che lo ha accolto in casa in attesa di ritrovare i proprietari. Chiunque lo avesse smarrito può contattarla al numero 333.324.1708.

Per facilitare il riconoscimento, ha scattato due foto: “Si invita alla condivisione affinché il micio possa tornare presto a casa”.