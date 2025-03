"I nostri Alpini di ieri e di oggi", a Benna si cercano foto per allestire una mostra

Gli Alpini di Benna, in occasione della 96a Adunata Nazionale - che si terrà nel prossimo mese di maggio - e del 60° anniversario di Fondazione, stanno raccogliendo fotografie del Gruppo stesso.

Chiunque abbia delle proprie foto in divisa, in addestramento, in missioni di pace o in interventi di protezione civile alpina oppure di parenti andati avanti, può contattare il referente dell'iniziativa Gianni Ferrari al numero 336405418 per poter fare copia delle immagini, che saranno esposte assieme a quelle già in possesso del Gruppo di Benna durante i giorni dell'Adunata e i festeggiamenti del 60° previsti per ottobre 2025.