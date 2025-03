Alpini, a Ronco sono al fianco della comunità dal 1954: “L'Adunata a Biella? È la massima aspirazione di ogni paese”

“L'Adunata 2025 a Biella? È la massima aspirazione che ogni città può avere. Per noi biellesi una vera apoteosi a pochi passi dai nostri paesi”. Parola di Celestino Lanza, sindaco di Ronco Biellese e capogruppo da oltre 30 anni degli Alpini. Una realtà fondata nel lontano 1954, poi ricostituita nei primi anni '80 grazie anche all'opera congiunta di due pilastri della comunità alpina come Ugo Penna e Giorgio Angelico.

Oggi, il gruppo di Ronco conta 25 soci tra Alpini, Amici e Aggregati. “Nonostante sia calato il numero delle penne nere per limiti d'età siamo sempre in prima linea nella realizzazione di eventi e iniziative promosse da altre associazioni – spiega Lanza – È proprio il caso di dirlo: l'unione fa la forza. Specialmente quando si tratta di progetti a favore della comunità”. Tra queste si annovera la collaborazione con la Pro Loco da cui scaturisce il brindisi di mezzanotte la sera della Vigilia di Natale a base di vin brulè e panettone.

Inoltre, nel corso dell'anno, le penne nere del paese si ritrovano ogni venerdì nella sede di via Roma per mantenere ben saldi i rapporti di amicizia e condividere momenti di profonda aggregazione. “Le nostre porte sono aperte a nuovi soci, da qui il nostro appello – sottolinea Lanza – Sei giovane, vuoi dedicare parte del tuo tempo e credo nei valori degli Alpini: questo è il posto giusto per te. Ti aspettiamo”. Da segnalare anche la messa in ricordo di chi è “andato avanti”, prevista ogni anno, l'8 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Ronco Biellese.

Ora, da qualche mese, stanno arrivando richieste di ospitalità di Alpini pronti a prendere parte all'Adunata nazionale di Biella, prevista nelle giornate del 9, 10 e 11 maggio. “Tre gruppi e circa 90 persone saranno alloggiate nella nostra sede e nella palestra comunale – afferma Lanza – Parliamo delle realtà di Marostica, in provincia di Vicenza, e della Val Camonica, oltre ad un coro della Valbrembo. Proprio con quest'ultima è in programma un concerto serale nella palestra comunale nella serata di venerdì o di sabato. Sarà un bel momento per tutta la comunità per festeggiare degnamente l'Adunata 2025”.