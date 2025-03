Adunata nazionale degli Alpini, dal Comune di Lessona un contributo al gruppo del paese

Il Comune di Lessona ha deliberato in giunta la concessione di un contributo al Gruppo Alpini Lessona in occasione dell'Adunata Nazionale Alpini a Biella nei giorni 9 - 10 - 11 maggio 2025.

Nel dettaglio, considerato che nei giorni 9 -10 -11 maggio 2025 si svolgerà a Biella la 96 Adunata degli Alpini e che in tutti i paesi della Provincia sono previste le accoglienze dei partecipanti che giungeranno da ogni parte d’Italia, l'esecutivo di Lessona considerata l’eccezionalità dell’evento che permette una buona promozione e conoscenza del territorio lessonese, ha intenzione di contribuire alle spese finalizzate alla ricettività, concedendo al Gruppo Alpini di Lessona con sede in Lessona Via Roma, un contributo di € 30.000.