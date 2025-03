Adunata degli Alpini: l'entusiasmo e le attese dei Biellesi VIDEO

Adunata nazionale degli Alpini a Biella il 9, 10 e 11 maggio. A piccoli passi la macchina organizzativa si è messa in moto, ma i Biellesi cosa ne pensano?

Al microfono di Elvira Federico molti aspettano questo evento, sono curiosi di sapere come sarà, quanta gente arriverà. Chi abita fuori Biella è già pronto a farsela a piedi: "Non penso che troveremo parcheggio facilmente, quindi siamo già pronti a venire con le nostre gambe - raccontano - , ma va bene cosi".

In diversi hanno avuto in famiglia un Alpino e conoscono l'evento o perchè vi sono già andati o perchè ne hanno sentito parlare, ma ora aspettano a vedere come Biella accoglierà questa Adunata.

Qualche perplessità c'è, ma tutti sono impazienti e contenti per Biella e per quello che la mega Adunata gli riserverà.