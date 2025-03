VSG Cup, due giornate spettacolari, sulle nevi dell’Oasi Zegna e al Golf Cavaglià FOTO

Due giornate spettacolari hanno accolto i partecipanti per l’overture stagionale della VSG Cup, campionato multi disciplinare vela, sci e golf disputato nel primo weekend di marzo sulle nevi dell’Oasi Zegna e al Golf Cavaglià.

Un tramonto infuocato (dopo un’abbondante e scenografica nevicata terminata fortunatamente nel pomeriggio…) ha incorniciato sabato sera la pista del Piazzale di Bielmonte per uno slalom gigante in notturna su due manche (con inversione delle partenze). Nel tracciato dello ski racing center appositamente lisciato dai “gatti” si sono distinti nelle varie categorie: Alberto Garulli (1’08”66), Mia Mari (1’33”50), Elena Benigni (1’13”52), Isabella Saccanini (1’22”44), Giacomo Ramello (1’12”40), Giuliano Guelpa (1’09”57) e Davide Marcello (1’06”87) autore del miglior crono assoluto. La serata è poi proseguita alla Locanda Bocchetto Sessera per una cena con estrazione di premi tra i presenti.

Domenica l’attenzione per gli oltre cento iscritti si è spostata al Golf Club Cavaglià per la gara di golf con formula Stableford 3 categorie dedicata ai tesserati Fig, mentre ai neofiti è stato riservato un contest sul putting green.

Nel lordo vittoria di Simone Bucino (Cavaglià) con 33 punti. In prima categoria: 1° netto Andrea Villa (Albatros Indoor) 35, 2° netto Paolo Schellino (Cavaglià) 32 e 3° netto Camilla Barbero (Biella Betulle) 31. In seconda categoria: 1° netto Alain Haillant (Fonti) 40, 2° netto Diego Platini (Cavaglià) 38, 3° netto Edoardo Dattilo (Royal Park Roveri) 37. In terza categoria: 1° netto Edoardo Maria Calvo (Moncalieri) 48, 2° netto Elena Canale (Stupinigi) 43, 3° netto Bruno Barbero (Laghi) 42. 1° Ladies Paola Mosca (Cavaglià) 38. Ai primi tre posti della gara di putting green Paola Bonetto (33), Beatrice Pantella (37) e Paolo Sandigliano (38).

La due giorni prevedeva anche un premio speciale combinata sci/golf che è stato vinto nel femminile da Elena Benigni con 61 punti (36 punti nello sci dove è stata la migliore assoluta tra gli sciatori/golfisti + 25 nel golf) e nel maschile da Piero Cantele con 64 (30 nello sci + 34 nel golf).

Il più fortunato è stato Andrea Villa che si è aggiudicato un paio di sci Dynastar con attacchi messi in palio tra tutti i partecipanti da Pro Shop Groupe Rossignol che ha sponsorizzato l’evento. La giornata si è chiusa con un abbondante rinfresco nella club house del circolo.

Gran finale della manifestazione sarà il 10 maggio con la Regata a Genova dove si farà base e briefing presso Marina Porto Antico.

Il Campionato VSG Cup, giunto ormai alla 5a edizione, è un evento sportivo a squadre, interregionale che mira a promuovere la passione per la vela, lo sci ed il golf fra gli appassionati e gli amatori, con diverse competizioni organizzate in Liguria e Piemonte. Il fil rouge è lo sport come fonte primaria di benessere e salute, a contatto con la natura e gli elementi che contraddistinguono le tre discipline: il mare, l’acqua e il vento, la montagna e la neve, il verde e la vegetazione.

Ogni disciplina sportiva è regolata dalle norme previste dalle rispettive federazioni e da quest’anno la manifestazione è stata inserita nel calendario della Federazione Italiana Vela.

L’iniziativa non ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalità di promozione dello sport e del turismo.

Un parterre d’eccezione tra gli Organizzatori: Marina Porto Antico, Oasi Zegna, Golf Club Cavaglià, Evolution Project e Sailing Evolution Project. Main Sponsors: Rossignol Pro-Shop e Banks Sails.

Le modalità di partecipazione, i regolamenti, la modulistica e tutti gli aggiornamenti foto/video/classifiche sono disponibili sul sito dedicato www.vsgcup.it.