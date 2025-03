Oggi all'Oasi Zegna Ski Racing Center ci saranno Curtoni e Pirovano ad allenarsi

Un fine settimana all’insegna dello sport all’Oasi Zegna Ski Racing Center. Tra gli ospiti d’eccezione, le atlete della Nazionale italiana di sci alpino Laura Pirovano ed Elena Curtoni, che si alleneranno sulle piste di Bielmonte nella giornata di oggi sabato 8 marzo.

Laura Pirovano, talento emergente dello sci alpino italiano, si distingue per la sua grinta nelle prove tecniche e veloci, con ottimi risultati a livello mondiale. Elena Curtoni, specialista delle discipline veloci, vanta numerosi podi in Coppa del Mondo e un’ampia esperienza internazionale che la rende una delle atlete di punta della squadra azzurra.

Oltre alla presenza delle campionesse, il weekend sarà arricchito da un evento dedicato agli appassionati del Telemark.

Sabato 8 marzo 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il gruppo TeLemarker Bielèis – composto da Andrea Bossotto, Alberto Ramella, Marco Castello e Luciano Zainaghi – ha organizzato un incontro speciale presso il comprensorio sciistico, un’opportunità per celebrare lo sport in un’atmosfera di condivisione e divertimento.

Durante l’evento, gli esperti accompagneranno i curiosi lungo le piste, offrendo dimostrazioni tecniche e consigli pratici. A tutte le donne partecipanti un omaggio floreale e una promozione speciale: sconto del 50% sull'acquisto di uno skipass giornaliero in bassa stagione.

Il centro conta sulla preziosa collaborazione con gli sponsor Intesa Sanpaolo, Centro Commerciale San Martino, Marcolin, Nordica, Lauretana.