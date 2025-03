Kart: Pippo Comparoli primo assoluto a Ottobiano FOTO

Karting Passion "L'avevo già detto l'anno scorso: Pippo è bravissimo e velocissimo ... un vero talento!". Sono queste le parole con cui Alby Negri, "Team Manager" di Biella Corse, commenta la vittoria assoluta ottenuta domenica scorsa a Ottobiano, in provincia di Pavia, dal piccolo Filippo Comparoli. La gara, corsa sul kartodromo di Ottobiano, era la prima prova della stagione 2025 del Karting Passion organizzato dal Mos Racing Yeam di Borgomanero, a cui Filippo partecipa per il secondo anno consecutivo.

"L'anno scorso abbiamo cambiato il team" spiega il papà, Emanuel Comparoli, "perché Filippo, che ha solo sette anni, non poteva gareggiare. Nel Team di Ralf Schumaker, infatti, si gareggia dagli otto anni in su. Nell'edizione 2024 del Mos Karting Passion Filippo è stato una vera e propria rivelazione: poteva addirittura vincere il campionato ma poi ha chiuso terzo perché, in un piccolo incidente, ha piegato il telaio del kart e quindi non ha più potuto prendere i punti che gli mancavano. Quest'anno vedremo come andrà... Nella prima gara ha fatto il secondo tempo nelle qualifiche e poi ha vinto la pre finale, dove era partito secondo, dopo aver superato il primo. Si è fatto dieci giri con l'avversario, più grande di lui di due anni, incollato dietro, senza mai scomporsi! Un decimo di differenza, uno spettacolo! Nella finale, invece, ha avuto vita un po' più facile perché il principale avversario, al secondo giro, si è girato e quindi non c'è più stata storia!". Per Filippo, che corre con un Parolin 60 cc. della Parolin Racing Kart di Romano d'Ezzelino (Vicenza), curato dalla 2M Racing Team di Luino (Varese), la prossima gara della stagione sarà domenica 13 aprile sulla pista "Le Sirene" di Viverone. "Quella è una pista molto tecnica, vedremo come andrà. Lui sicuramente si impegnerà al massimo!"

Rally dei Laghi Gara sfortunata per l'unico equipaggio Biella Corse al via della trentatreesima edizione del Rally dei Laghi, che si è corso in provincia di Varese quest'ultimo fine settimana. Manuel Colombo e Marco Costa, in gara con una Peugeot 208 (classe Rally 4 / R2) sono infatti stati costretti al ritiro a causa di un uscita di strada in cui sono incappatti, senza conseguenza per l’equipaggio, nel corso della quarta prova speciale della gara. Tutto bene invece per i due navigatori in gara a fianco di piloti di altra scuderia. Il miglior risultato è stato ottenuto da Gabriele Meloni, che ha gareggiato con il pilota Massimo Fusetti su di una Renault Clio (classe S1600). Hanno chiuso quarti di classe, settimi di gruppo e al 32° posto assoluto. Thomas Trombetta, invece, in gara con Marco Quaranta su di una Peugeot 208 (classe Rally 4) ha terminato la gara ottavo di classe, sedicesimo di gruppo e al 45° posto assoluto.

Rally del Bardolino C'è un solo esponente di Biella Corse in gara questo fine settimana. E' il navigatore Luca Silvi, al via del Rally del Bardolino, che si corre in provincia di Verona. Correrà al fianco del pilota Stefano Roncadori sulla Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4) numero 41.