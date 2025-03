Special Olympics, tutto pronto per la cerimonia d'apertura. Ma monta la protesta contro Usha Vance

Mancano poche ore alla cerimonia d'apertura degli Special Olympics che si terrà all'Inalpi Arena questo pomeriggio. Ma sta già salendo la temperatura della protesta, visto che è annunciata ormai da giorni la presenza di Usha Vance, moglie del vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance.

Striscione e presidio

Ad annunciare la contestazione sono i Radicali: "Oggi uno striscione con la scritta No Putin, No Trump girerà su un'automobile nelle aree di presenza di Miss Vance e poi alle 17 presidio in Piazzale Grande Torino angolo C.so Agnelli/Sebastopoli con bandiere ucraine ed europee".

Come spiegano Igor Boni e Silvja Manzi (Europa Radicale): "Gli Stati Uniti rappresentati dal duo Trump-Vance non possono essere accolti a Torino con tutti gli onori. Sono nei fatti amici e complici del criminale di guerra Vladimir Putin che ogni giorno bombarda e uccide in Ucraina, in Europa. Usha Vance è qui a Torino come capo-delegazione degli Usa e non è benvenuta. Chi confonde aggressori e aggrediti, chi confonde dittature e democrazie, chi in nome di affari contribuisce alla morte di civili, non è benvenuto".

L'arrivo in mattinata

Usha Chilukuri è atterrata questa mattina a Caselle da Washington. Accompagnata da uno dei tre figli, la moglie del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, à arrivata questa mattina poco dopo le 8. Appena giunta a Torino, la moglie del vicepresidente statunitense si è recata ad assistere alle prove della manifestazione e domani, a quanto si apprende, dovrebbe assistere a due gare sulle montagne torinesi.

Per la prima volta in Italia

Intanto, è tutto pronto per la cerimonia di apertura della competizione tra atleti con disabilità intellettive. L’evento, organizzato per la prima volta in Italia, vede la partecipazione di 1500 atleti provenienti dai cinque continenti che da domani al 15 marzo si sfideranno in nove discipline, dallo snowboard alla corsa con e racchette, dal pattinaggio alla danza sportiva. Quattro i siti di gara, Torino, Bardonecchia, Sestriere e Pragelato.

“Siamo felici e onorati di dare il via oggi a questo importante evento - ha sottolineato a poche ore dal via all’evento Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente del comitato organizzatore -: da oggi inizia una settimana dove metteremo al centro di tutto gli atleti. Saranno giornate dedicate allo sport e all’inclusione grazie a questo movimento mondiale, Special Olympics, che è nato nel 1968 grazie a una straordinaria donna, Eunice Kennedy Shriver, che già da allora capì l'importanza dello sport per le persone con disabilità intellettiva”.

La Fiamma di Atene

Ricordando che le Special Olympics “sono gli unici giochi che possono andare ad Atene a ricevere la Fiamma della Speranza, oltre alle Olimpiadi e alle Paraolimpiadi”, Patrizia Sandretto ha aggiunto: "E' una grandissima emozione e un'occasione meravigliosa: Torino è una città aperta, accogliente, inclusiva, è una città che ha sempre prestato molta attenzione allo sport ma anche all'inclusione. Questi giochi che coinvolgeranno 1500 da più di 100 nazioni accompagnati dalle loro famiglie dai loro coach saranno, quindi, l’occasione per vedere questi atleti che da mesi si preparano, si allenano per poter mostrare il loro talento, ma anche per confrontarci tutti insieme sull’importanza dell’inclusione”.



A firmare lo spettacolo di questo pomeriggio all’Inalpi Arena sarà Marco Balich che nel 2006 curò la serata inaugurale delle Olimpiadi invernali a Torino 2006. “Quella di questa sera sarà una cerimonia bellissima di celebrazione dell’umanità, che unisce e crea speranza in cui tutti gli atleti che sfileranno hanno già vinto perché per essere qui hanno superato tante difficoltà e diffidenze”, ha spiegato Balich affiancato dal registra Pablo Solari.

In occasione dell’evento di apertura sarà presente anche la Polizia di Stato. Due poliziotti, in forza alla Questura di Torino e di Biella, sfileranno con la divisa di ordinanza prima dell’ingresso della Torcia Olimpica nella Inalpi Arena, insieme ad appartenenti di altre forze dell’ordine provenienti da tutte le parti del mondo. Altri due poliziotti della Questura di Torino parteciperanno all’Alza Bandiera dello stendardo Italiano e di quello degli Special Olympics in occasione della cerimonia di apertura e saranno presenti anche nel corso delle premiazioni.