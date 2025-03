Biella Virtuosa nella della raccolta differenziata in Piemonte: sfiorato il 77%

Biella si conferma tra le eccellenze piemontesi nella raccolta differenziata, con un risultato che la posiziona al secondo posto tra i capoluoghi di provincia della regione. Nel 2023, la città ha raggiunto il 76,75% di differenziata, un dato che la colloca subito dietro Novara (77,18%) e davanti a Verbania (76,71%). Un risultato che testimonia l’impegno dei cittadini biellesi e l’efficacia del sistema di gestione rifiuti messo in atto sul territorio.

A livello regionale, il Piemonte ha raggiunto il 68% di raccolta differenziata, in crescita rispetto al 2022 e sopra l’obiettivo nazionale del 65%. L’assessore all’Ambiente Matteo Marnati ha evidenziato il ruolo strategico della regione nello sviluppo dell’economia circolare, grazie a un rafforzamento della filiera del recupero dei materiali. "I dati ufficiali del 2023 dimostrano che il lavoro che stiamo portando avanti, in termini di piani e di investimenti, sta raccogliendo i frutti con risultati sempre migliori – afferma l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati – e passo dopo passo, dopo aver raggiunto quasi ovunque l’obiettivo del 65%, ci avviciniamo agli obiettivi fissati dal Piano Regionale dei Rifiuti Urbani entro la fine del 2025. Il costante aumento della raccolta differenziata, unita alla diminuzione della produzione di rifiuti indifferenziati indica che stiamo recuperando materiale da riciclare e quindi avere, da una parte un minore impatto sull’ambiente, e dall’altra andare nella direzione dell’economia circolare potenziando sempre più le filiere del recupero. Regione Piemonte sta diventando una regione dove si rafforza sempre di più l'economia circolare col potenziamento di tutta la filiera del recupero dei materiali. Questo sarà uno dei punti chiavi di sviluppo industriale piemontese".

Biella tra le migliori città nella gestione dei rifiuti



Oltre all’ottimo risultato della differenziata, Biella si distingue anche per la riduzione dei rifiuti indifferenziati, in linea con le direttive regionali che puntano a contenere la produzione di rifiuti non riciclabili. Il valore di riferimento per il 2023 era di 159 kg pro capite e tutte le province, ad eccezione di Torino e Alessandria, hanno centrato l’obiettivo.

In termini di frazioni raccolte, la carta e il cartone restano i materiali più differenziati dai piemontesi (70,2 kg pro capite), seguiti dall’organico (63 kg) e dal vetro (29,3 kg). Questi numeri confermano come la popolazione stia adottando sempre più pratiche sostenibili, contribuendo alla transizione verso un modello di gestione rifiuti più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Biella protagonista dell’economia circolare



Con una raccolta differenziata sempre più efficace, Biella si inserisce tra i territori virtuosi che stanno trainando il Piemonte verso gli obiettivi fissati dal Piano Regionale dei Rifiuti Urbani. Il costante miglioramento nella gestione dei rifiuti non solo riduce l’impatto ambientale, ma rafforza anche le filiere del recupero, rendendo la provincia un esempio di economia circolare applicata.

L’obiettivo regionale del 70% di raccolta differenziata entro il 2025 è sempre più vicino e Biella, con il suo 76,75%, dimostra di essere già sulla strada giusta.