Lo spettacolo "Il Casanova di Camogli" in scena al teatro Giletti di Ponzone

Lo staff del Teatro Giletti di Ponzone Valdilana propone un modo alternativo per

festeggiare la festa della donna. Sabato 8 marzo alle 21.15 infatti saliranno sul palco gli attori della Compagnia Teatrale Don Bosco di Varazze per presentare il loro ultimo lavoro Il Casanova di Camogli, una commedia comica in dialetto genovese ma molto italianizzata per consentirne la comprensione a tutti gli spettatori. Un intreccio esilarante di situazioni familiari che, per accontentare una figlia, trasformeranno un uomo rozzo e commerciale in un novello Casanova, appunto Il Casanova di Camogli.