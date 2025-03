Rinnovo del direttivo all'Associazione Radioamatori Italiani sezione di Biella

Le settimane scorse si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione Radioamatori Italiani sezione di Biella. Lo spoglio ha premiato l’amministrazione uscente riconfermando gran parte dei componenti del consiglio.

Attualmente l’organo direttivo è così composto: Giacomo Bielli (Presidente) Francesco Moregola (Vice Presidente) Stefano Apollonio (Segretario e tesoriere) Attilio Hary (Consigliere) Nicola Buratti (Consigliere)

Come tutti ben sanno i radioamatori sono persone che sperimentano tutto ciò che gravita intorno alle comunicazioni radio. All’interno della sezione di Biella ci sono radioamatori che sperimentano comunicazioni bilaterali sia nelle bande delle onde corte (anche attraverso l’uso della telegrafia) che nelle bande delle microonde. Queste ultime richiedono profonda conoscenza dei metodi propagativi in quanto sono bande radio dove la comunicazione avviene solo entro poche decine di Km. Invece alcuni radioamatori biellesi riescono a concludere collegamenti bilaterali con altri radioamatori distanti diverse centinaia di Km. All’interno della nostra comunità radioamatoriale biellese abbiamo un socio che sperimenta le comunicazioni terra-luna-terra. Irradiando il proprio segnale verso la luna, utilizza quest’ultima come riflettore naturale per far ritornare il proprio segnale verso un corrispondente che si trova agli antipodi.

Altri invece come il presidente Bielli è particolarmente specializzato nella ricezioni dei satelliti meteo ad alta definizione. Altri soci invece hanno raggiunto livelli eccezionali nelle comunicazioni bilaterali via satellite.

Il nostro segretario Apollonio e altri soci effettuano collegamenti bilaterali in tutto il mondo utilizzando esclusivamente come metodo trasmissivo il CW (Continuos Wave) meglio conosciuto come telegrafia in codice morse. Il codice morse è tutt’altro che scomparso. Oltre ai radioamatori, viene utilizzato per comunicazioni militari cifrate e per le comunicazioni con i sommergibili in ogni parte del globo. La telegrafia permette comunicazioni a lunghissima distanza impiegando potenze davvero irrisorie.

Il mondo della radio è in continua evoluzione ed i radioamatori biellesi sono sempre al passo. Ricordiamo inoltre che la nostra sede è punto formativo per la preparazione teorica e pratica per il conseguimento della licenza ministeriale per diventare futuri radioamatori.

Chiunque abbia voglia di avvicinarsi al mondo delle telecomunicazioni via radio, può trovarci tutti i venerdì sera presso la nostra sede in Occhieppo Inferiore Via Renghi 10 oppure contattandoci al 339 6151993.