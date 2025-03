Festa della Donna, gli eventi in programma nel Biellese

Come ogni anno, è stato preparato un calendario ricco di eventi per la Festa della Donna, in programma ogni 8 marzo. L’iniziativa è curata dalla Consigliera di Parità della Provincia di Biella. Da oggi fino a domenica 23 marzo si potrà visitare “Omaggio alla donna”, una mostra dello scultore Aldo Flecchia. Questo evento, curato dal comune di Candelo, sarà presente al Ricetto.

Sabato, alle 15, sarà possibile conoscersi e raccontarsi in uno spazio di condivisione con Alessandra Sitzia, counsellor, in via Zumaglini 5 a Benna. L’evento è curato dal comune di Benna. Alle 16 è poi possibile partecipare alla presentazione del libro di “Tutto il mare che non c’è” di Vittoria Bazzan. Questo evento è curato dal comune di Cossato e si terrà all’area eventi di Villa Ranzoni a Cossato. Sempre nella giornata odierna, alle 16, ci sarà “Il Patto della Montagna e della parità retributiva. Il punto dopo 80 anni”, un convegno, spettacolo teatrale e mostra a cura di VocidiDONNE. Sarà possibile assistere a questo evento all’Istituto HNK, in via Garibaldi 11, a Biella.

Alle 16.30 si terrà “A mani nude e a cuore aperto”, dove si potrà assistere a letture interpretate, brani e poesie e persino ad arti visive. Questo evento è a cura di Orizzonti Creativi e sarà collocato nella Sala Affreschi a Candelo. Alle 17 di sabato 8 marzo si terrà il “Salotto culturale al femminile”, con letture su temi femminili, musica e danze. Sono i comuni di Gifflenga e Buronzo a curare questo evento, che si terrà al castello di Buronzo.

Domenica 9 marzo, alle 14, si darà il via alla camminata non competitiva “La vita corre, noi camminiamo insieme”, la quale prevede un percorso di 4 km circa ed è a scopo benefico per i progetti della Lilt. Questa camminata è a cura del comune di Vigliano Biellese e si potrà partecipare recandosi alla Pro Loco di Vigliano Biellese, a Largo Stazione. Sempre alle 14 di domenica 8 marzo si potrà partecipare alla “Camminata di primavera”, un percorso di circa 8 km che prevede la partecipazione di Micaela Orso, walking leader. Questo evento è a cura del comune di Benna e si terrà a Largo Lentigny.

Mercoledì 12 marzo, alle 14, si potrà assistere alla performance artistica “Da oggi mi riconosco ed esco – di peso e di anima” di Nora Grand. Anche questo evento è curato da VocidiDONNE e si terrà al Liceo del Cossatese a Cossato. Infine, giovedì 27 marzo alle 18.30, la giornalista Cristiana Cella presenterà ad un Caffè letterario un dossier sulla situazione attuale in Afghanistan. L’evento è a cura di VocidiDONNE e si terrà alla Biblioteca Civica di Biella.