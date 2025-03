Contro il Cyberbullismo: Marisol testimonial di “Una Vita da Social” FOTO e VIDEO

Dopo il successo dello scorso anno il truck ritorna a Biella! “Una Vita da Social” è la più importante e imponente campagna educativa itinerante della Polizia Postale e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse” per la sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli della Rete per i minori.

Questa iniziativa, che parla di sicurezza online, social network e cyberbullismo contro ogni forma di discriminazione, è una iniziativa che, restando al passo con i tempi, coinvolge i ragazzi per diffondere la cultura della sicurezza online e la consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti che internet mette loro a disposizione.

Il sito individuato per posizionare il truck, dove una decina di operatori della Polizia Postale incontreranno 250 ragazzi, è stato individuato nella Piazza Duomo in prossimità del Battistero, anche in virtù della sua iconica rappresentanza del Biellese.

Ad aderire all’iniziativa e a svolgere il ruolo di testimonial biellese dell’evento è stata MARISOL la nota ballerina che ha vinto “Amici” e che divenuta un punto di riferimento per i giovani biellesi. È lei infatti, insieme agli Agenti della Polizia di Stato, che ha girato un video messaggio per salutare i ragazzi che parteciperanno all’evento, nel quale ha voluto evidenziare quanto queste iniziative siano utili soprattutto per stare vicino a chi sta attraversando un periodo buio

È sempre suo, poi, l’invito a creare una rete contro il Cyberbullismo che “è e rimane infatti uno degli strumenti più utili per x sconfiggere questa brutta bestia”

La Questura di Biella, unitamente alla sezione Polizia Postale, è sempre a in prima linea per combattere un fenomeno oltremodo insidioso come quello del cyberbullismo, che si alimenta della paura e dell’omertà.