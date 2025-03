AISM, Gardensia, nelle piazze per fermare la sclerosi multipla con un fiore FOTO e VIDEO

Gardensia, la storica iniziativa di sensibilizzazione promossa da AISM, torna nelle piazze italiane per la Giornata Internazionale della Donna, portando con sé il suo doppio valore simbolico. Due fiori – una gardenia e un’ortensia – per ricordare il legame tra la sclerosi multipla e le donne, colpite dalla malattia il doppio rispetto agli uomini, spesso nel pieno della loro vita, tra i 20 e i 30 anni.

Oggi sabato 8 e domenica 9 marzo, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, migliaia di volontari saranno in una cinquantina di piazze del Biellese e Valsesia per raccogliere fondi a sostegno della ricerca, l’unica arma per fermare la SM e le patologie correlate. Chi sceglie una gardenia o un’ortensia con una donazione minima di 15 euro, sceglie di sostenere un futuro senza sclerosi multipla. Nella nostra Regione Piemonte, le persone con SM sono circa 10.000.

Paolo Trenta, presidente AISM Biella: "Comprando una pianta, aiuterete a cambiare il mondo delle persone con sclerosi multipla"