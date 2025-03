Festa della Donna, ANMIL scende in campo per la sicurezza sul lavoro al femminile

L'iniziativa nasce con ľ' obiettivo di sottolineare come i numeri degli infortuni sul lavoro "al femminile" continuano ad attestarsi su livelli elevati. Inoltre, proprio le donne con disabilità spesso subiscono una forte discriminazione sia sociale sia lavorativa, subendo esclusioni maggiori rispetto al mondo maschile.

A livello nazionale, ANMIL ha presentato lo studio "Gender gap: le discriminazioni che umiliano il ruolo della donna nella società italiana".

"In una società come la nostra, che appare complessa ed eterogenea - afferma il Presidente territoriale ANMIL Biella Mauro Lora Moretto - il ruolo della donna e la conciliazione tra esigenze lavorative e famigliari diventano sempre più difficili. È proprio alla luce delle attuali condizioni di lavoro e dell'importanza della figura della donna nell'economia, che da molti anni la nostra associazione cerca di focalizzare l'attenzione dell' opinione pubblica e delle istituzioni sull'importanza della tematica in un'ottica di miglioramento delle condizioni sociali, di vita e di lavoro, soprattutto delle donne rimaste vittime di infortuni in ambito lavorativo, su stimolo e indirizzo del Gruppo Donne AMNIL per le politiche femminili, adoperandosi per offrire un contributo concreto in tal senso".