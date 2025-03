Verso l'Adunata Alpini 2025: ecco le tariffe e le aree di sosta a Occhieppo Inferiore

Usufruire di un posto tenda con disponibilità di acqua e servizi igienici costerà 40 euro, per dormire in una brandina non fornita dal Comune con sacco a pelo 15 euro, mentre l'area camper costerà dai 55 ai 70 euro. Queste sono solo alcune delle tariffe che ha stabilito il Comune di Occhieppo Inferiore per tutto il periodo dell'Adunata 2025, nel disciplinare per la gestione degli immobili e delle aree del comune riservate all’ospitalità per l'Adunata Nazionale Alpina di maggio approvato nell'ultima seduta di giunta. Obiettivo del documento è descrivere e stabilire le modalità di gestione degli immobili di proprietà del Comune e delle aree pubbliche destinate all’ospitalità dei partecipanti all’Adunata Nazionale Alpini che si svolgerà a Biella nei giorni 9, 10 e 11 maggio 2025.

“Abbiamo individuato per tempo quelle che sono le zone che possiamo mettere a disposizione degli ospiti dell’adunata – spiega la sindaca Monica Mosca - . Il nostro paese ha solo un B&B e quindi abbiamo ritenuto importante puntare su altre forme di ospitalità dato che il nostro paese è confinante direttamente con il centro di Biella e molto vicino al percorso della sfilata. Oltre a questi posti, il Polivalente sarà occupato dalla fanfara Tridentina che farà anche un concerto probabilmente il venerdì sera; in palestra ci sono ancora disponibili alcuni posti branda e presso San Clemente sarà montana una tenda struttura per 70 persone. Vorrei invitare i nostri cittadini a farci sapere se ospiteranno un numero superiore a 5/6 persone per poter esser pronti a eventuali bisogni. Già un anno fa avevamo fatto un incontro con i titolari degli esercizi commerciali e le associazioni, ora attendiamo ulteriori informazioni e a breve organizzeremo altre riunioni perchè ci aspettiamo un afflusso notevole di gente. Per informazioni basta scrivere una mail a urp@occhieppoinf.it e sarete contattati dalla nostra giovane volontaria del servizio civile nazionale (Beatrice) che abbiamo inserito nel settore protezione civile / grandi eventi”.

In particolare Occhieppo Inferiore per l’accoglienza dei partecipanti all’Adunata, mette a disposizione come strutture al coperto: il polivalente - via Caralli, la palestra comunale – via Frassati, il centro culturale cascina San Clemente – strada vecchia per Ivrea. Come aree all’aperto: le aree esterne alla foresteria di cascina San Clemente – strada vecchia per Ivrea; l'area ex centro incontro “Siberiana” – via per Camburzano; piazza del Pioppo; piazza Wojtyla; il parcheggio del campo sportivo in via Frassati; il parcheggio del campo sportivo via Caneparo Miglietti; il campetto sportivo libero piazza del Pioppo (retro palestra).

Nel documento la giunta ha previsto per esempio il numero di brandine che potranno alloggiare nel polivalente (27 al piano terreno e 24 al primo piano), in palestra (90). Il Centro Culturale di Cascina San Clemente sarà a disposizione dei gruppi ospitati nelle aree esterne nei pressi del fabbricato, limitatamente all’utilizzo dei servizi igienici. È escluso l’utilizzo della sala riunioni e degli altri ambienti all’interno della struttura ed è vietato salire al primo piano.

L’area sul retro della Foresteria è gestita dal Comune di Occhieppo Inferiore ed utilizzata quale area di sosta camper dotata di container con servizi igienici e docce. L’area a prato retrostante, cosiddetta “meleto”, potrà eventualmente essere utilizzata come area di attendamento (circa 4 o 5 tende), nei limiti di spazio derivanti dalla presenza degli alberi e a patto di non danneggiare in alcun modo gli stessi.

L’area dell’ex Centro Incontro “Siberiana” sarà invece utilizzata quale area di sosta camper (21) ed attendamenti (18), dotata di container con servizi igienici e docce e pozzetto camper service.

L’area di Piazza del Pioppo sarà utilizzata parzialmente come parcheggio libero e parzialmente come area di sosta camper (20), limitatamente alle zone indicate in giallo in planimetria. L’area è dotata di servizi igienici fissi (servizi area mercato) e sarà dotata di ulteriore blocco di servizi igienici e docce (in rosso in planimetria) e in parte di allacciamenti elettrici.

L’area di Piazza Wojtyla sarà utilizzata parzialmente come parcheggio libero e parzialmente come area di sosta camper (18), limitatamente alle zone indicate in planimetria. Anche l’area parcheggio in fregio a via Frassati presso il Campo sportivo ed il Cimitero Comunale sarà utilizzata come area di sosta camper e in questo caso ce ne staranno 12. Altri 12 camper potranno sostare nell’area parcheggio in fregio a via Caneparo Miglietti presso il Campo sportivo, mentre l’area del campetto sportivo presso Piazza del Pioppo il Campo sportivo sarà utilizzata per attendamenti, ci stanno 13 posti tenda.

Per dettagli e info scrivere a urp@occhieppoinf.it.