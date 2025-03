Valdigne Triathlon, podi e grande affluenza ai Campionati Italiani: ecco com'è andata FOTO

Lo spettacolo del Duathlon, con le ruote grasse della mtb, è andato in scena a Triuggio (MB) nel Campionato Italiano Junior, Assoluto e di Categoria di Duathlon Cross domenica 2 marzo 2025.

Sulle distanze di 3km di trail run, 8km di mtb e 1,5km di trail run per gli Junior e di 3-16,4-1,5km per gli Assoluti/Age Group si sono dati battaglia tantissimi specialisti (e non) provenienti da ogni parte d’Italia nello spettacolare campo gara brianzolo, grazie alla sempre perfetta organizzazione di Triathlon Team Brianza.

Tra le Junior al femminile molto bene la torinese Alice Ventre che, con tre frazioni positive, conquista il bronzo, dopo i tanti splendidi risultati della stagione del Winter Triathlon. Nelle gare assolute e di categoria “pioggia” risultati per gli atleti di Valdigne Triathlon. Al femminile, una “eterna” Monica Cibin sfodera una prestazione top conquistando il 4° posto assoluto e l’oro tra le M3, la "Regina dei Duathlon", Marinella Sciuccati, conquista l'oro tra le M5 con l’11° posto assoluto.

Al maschile grande gara dello “Squalo” il lecchese Michele Bonacina, argento assoluto, con tre “split” di alto livello, 8° posto per il grintoso cuneese Guglielmo Giuliano, ancora una gara tra i migliori per il polivalente veneziano Marco Barison, 10° assoluto e oro tra gli S2, 14° Nicolò Fontana con il bronzo tra gli S2, seguito al debutto con i colori verde -turchese-oro, dall’ argento tra gli S3, di Samuele Gilioli Silla. Piazzamenti di assoluto prestigio per Andrea Manzotti, 5° tra i tanti M1, Enea Demarchi, 9° tra gli S1 e Paolo Bonacina, 4° tra gli M5.

Molto soddisfatti della giornata i tecnici di Valdigne Triathlon, presenti sul campo gara, che hanno potuto applaudire le splendide prestazioni dei loro atleti a conferma del valore complessivo espresso dal Team.