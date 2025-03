Cossato, giovani talenti: Distemah alle semifinali di Musicultura

Marta Di Stefano, in arte Distemah, è entrata nella rosa dei 60 partecipanti alle semifinali di Musicultura, uno dei concorsi canori più prestigiosi del nostro paese, che seleziona giovani che rappresentano il meglio della creatività musicale giovanile in Italia e che ha avuto tra i suoi vincitori, nel 2017, Lucio Corsi.

Abbiamo chiesto a Marta, che nel 2023 aveva già partecipato alla finale del Tour Music Fest del 2023, cosa significasse per lei questa nuova sfida e quale canzone presenterà: “L’accesso a Musicultura è un grande traguardo per me. Dopo l’esperienza al Tour Music Fest, dove non avevo portato inediti, sono felice che le mie canzoni vengano ora apprezzate in un contesto così importante. È una conferma del lavoro fatto finora e un’opportunità incredibile per crescere ancora. Sul palco porterò "Apatia" e "Litio", due brani a cui tengo molto e che rappresentano l'inizio del mio percorso nel mondo della musica”.