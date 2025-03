SOS Regali di Laurea: guida ai Regali per Laureandi

Che siano tre o cinque anni di studi, il percorso che riguarda il raggiungimento della laurea, rappresenta uno dei momenti più ambiti nella vita di un ragazzo o di una ragazza.

Dopo anni impegnati sui libri e tanti sacrifici, scrivere la tesi e poi esporla di fronte ai propri cari, ai docenti e ai propri colleghi, è un traguardo notevole, quello che permetterà di svolgere il lavoro dei propri sogni.

Si evince, pertanto, che tale evento debba essere suggellato nella giusta misura: il regalo di laurea da scegliere per il proprio caro che raggiunge questo traguardo deve essere all’altezza dell’occasione. Il suggerimento è quello di ambire a un oggetto che rimanga nel tempo, ricordando negli anni la gioia di questo momento e le persone con cui questa gioia è stata condivisa.

Facendo una breve ricerca online, le proposte più allettanti sono prodotti hi-tech di ultima generazione, orologi eleganti, digitali o sportivi, ma soprattutto Gioielli.

Un gioiello è per sempre ed in grado di incontrare i gusti di tutti.

Tra tradizione e innovazione, un oggetto prezioso quale una collanina o un orologio, una catena in oro, una collana 18k, collane punto luce, diamanti in blister rappresentano il Regalo giusto per questa splendida occasione, in quanto sortisce l'effetto wow tanto desiderato. I Gioielli inoltre sono regali da custodire per sempre, anche perché non conoscono l'usura del tempo. Evergreen insostituibili in grado sempre di stupire, emozionare, recare benessere e gioia a chi lo riceve.

Qualora si trattasse di un neo-laureando/a più avvezzo alla modernità si potrebbe optare per i gioielli dal marchio Dodo, adatti sia ai ragazzi quanto alle ragazze, o altri gioielli di marchi più alla moda, amati dalle nuove generazioni.

Guida per i regali ai laureandi

Papà, mamma, finalmente mi laureo! Quanta emozione che reca questa affermazione! È innegabile la gioia e la commozione di un simile agognato traguardo. Per questo motivo l'omaggio deve essere equiparato. Collane, catenine, bracciali, ciondoli, orecchini nel metallo più prezioso che esista, quello che non tramonta mai: l'Oro 18kt, o per chi volesse una soluzione più economica, l’oro 9kt.

La scelta dei Regali Laurea da poter acquistare online è vasta: è necessario solo avere le idee chiare.

Un consiglio? Fate un giro online presso le migliori Gioiellerie e avrete a disposizione una vasta gamma di proposte tra cui decidere, comodamente dal proprio smartphone.

Gioielli per Laurea: dalla gioielleria classica alle nuove proposte

Le proposte più classiche, adatte a tutte le occasioni importanti come la Laurea, sono le Catene in Oro 18kt o 9kt, i Bracciali in Oro 18kt o 9kt a cui abbinare graziosi ciondoli in oro dalle forme più disparate.

Romantica/o, sportiva/o, sognatrice o con i piedi ben saldi a terra? Ad ogni personalità corrisponde un oggetto prezioso! Fra le tante proposte si raccomandano i Gioielli con simboli della fortuna, come ad esempio quadrifogli, coccinelle, o corni portafortuna, per augurare al neolaureato un futuro prospero. Gli orecchini, i ciondoli o le collane sono tutti oggetti in grado di sorprendere e rendere felice chi lo riceve. Per una scelta ancora più preziosa? Un discorso a parte meritano le pietre preziose come i diamanti, che non solo catturano per la loro bellezza innegabile, ma rappresentano un vero e proprio investimento. Che sia un diamante in Blister, ad esempio del marchio Recarlo, oppure un gioiello con diamanti, come gli iconici bracciali tennis, o le collane e orecchini punto luce, il fascino è irresistibile. Lo splendore a portata di click.

Stanchi delle solite proposte? Il nostro suggerimento è dare uno sguardo ai gioielli Dodo, un esempio di gioielleria che strizza l'occhio alla modernità, offrendo una soluzione dallo stile giovane, trendy e versatile, adatta a chi cerca regali laurea uomo e donna moderni. Inoltre, l’attenzione del marchio alle tematiche dell’inclusività genderless, rispetto per l’ambiente e eco-sostenibilità lo rendono ancora più attraente e il regalo adatto per celebrare questo traguardo.

Acquistare online è davvero sicuro?

