Tra memoria e conquista: Biella celebra Guido Machetto e sogna l’Annapurna FOTO

Una serata carica di emozioni ha unito la comunità alpinistica biellese martedì 4 marzo, celebrando l’eredità di Guido Machetto e annunciando la nuova spedizione di Gian Luca Cavalli. Presenti il vicepresidente generale del CAI Giacomo Benedetti e il vicesindaco di Biella Sara Gentile.

Carla Machetto ha donato i ricordi del fratello alla Fondazione Sella, che ne conserverà il lascito. La presidente Angelica Sella ha sottolineato il valore di questa eredità storica. Mauro Penasa, direttore della Scuola di Alpinismo di Biella dedicata a Machetto, ha ricordato la grandezza dell’alpinista anche come scrittore. Beppe Re e Giovanni Antoniotti, compagni di spedizioni, hanno condiviso aneddoti personali.

Il sogno di Machetto continua e il 15 marzo, Gian Luca Cavalli, già capo spedizione al K2 nel 2024, partirà per l’Annapurna (8091 m) per aprire una nuova via sullo sperone Nord-Ovest. Con lui Cesar Rosales, guida andina, e Donatella Barbera, medico della spedizione.

L’impresa sarà documentata dal filmmaker Matteo Zin, con il supporto di Yuri Palma fino al campo 1. La spedizione è sostenuta da Limit, realtà biellese dedicata alla riabilitazione, che seguirà l’andamento dell’impresa sul proprio sito.

Durante la serata è stata presentata l’opera Unione Olimpica di Paolo Barichello, simbolo di inclusione e collaborazione. Una sua miniatura sarà portata in Nepal, dove Martino Borrione, storico delegato del Soccorso Alpino, ha lasciato il segno con progetti educativi. Il pubblico ha tributato un lungo applauso alla vedova Laura Rondolotto, che ha arricchito il fondo Machetto con gli scarponi e una giacca appartenuti al marito.

L’evento da tutto esaurito conferma il ruolo biellese nell’alpinismo internazionale: “La serata più emozionante della mia esperienza nel CAI, una vera comunità che tramanda valori e passioni” ha commentato il presidente Andrea Formagnana.