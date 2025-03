Folle Notte del Piazzo, gli orari del bus navetta

Il tanto atteso momento della Folle Notte è confermato per domani sera, dopo il rinvio, sembra che domani, 8 marzo, le previsioni siano buone.

Con questo weekend si concluderà il programma di eventi previsti per Carnevale 2025, c’è grande attesa per la serata in maschera nella storica cornice di piazza Cisterna al Piazzo.

Il programma rimane invariato, ricordiamo che al pomeriggio ci sarà il ‘folle carnevale’ dei bambini a cura della Proloco e dell’Associazione Noi del Piazzo con la partecipazione del Gipin e della Catlina.

Seguirà dalle 20,30 la cover band i ‘Sempre Noi’ tributo agli 883 e Max Pezzali mentre dalle 23 alle 2 il DJset a cura di Nicolò Poratelli e dei DJ dei locali Galileo e Whalalla.

All’interno della manifestazione saranno presenti in piazza anche stand di somministrazione bevande.

L’assessore Edoardo Maiolatesi ha voluto garantire anche un servizio adeguato in tema di trasporti, a tal fine sarà possibile usufruire fino alle ore 22 della Funicolare e dalle ore 22 fino alle 2:30 verrà garantito un servizio bus-navetta da parte di ATAP che partirà ogni circa 20 minuti da piazza De Agostini (lato ingresso funicolare Biella piano) a Parcheggio del Bellone.

L’assessore agli Eventi e manifestazioni Edoardo Maiolatesi sottolinea: “È importante per la città aver potuto riproporre la storica Folle Notte, ringrazio l’associazione Reloaders che ha curato l’organizzazione insieme ai locali Galileo e Whalalla. Appuntamento per tutta la città a partire dalle 20,30 in piazza Cisterna”.

Orari navetta sostitutiva:

Partenze piazza De Agostini (lato ingresso funicolare Biella piano):

22:20, 22:40, 23:00, 23:20, 23:40, 00:00, 00:20, 00:40, 01:00, 01:20. 01:40. 02:00, 02:20

Partenze da parcheggio del Bellone:

22:28, 22:48, 23:08, 23:28, 23:48, 00:08, 00:28, 00:48, 01:08, 01:28. 01:48. 02:08, 02:28