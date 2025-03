Fdi, Zappalà, consigliere regionale di Fdi: “Anche a Biella occupazione femminile in crescita"

“I dati pubblicati dall’Osservatorio Mercato del Lavoro sull'occupazione femminile confermano una notizia che ci rende orgogliosi: nel 2024, in provincia di Biella, si sono registrati 1.834 contratti a tempo indeterminato in più rispetto all’anno precedente. E l’incremento complessivo di 1.822 contratti a tempo determinato e indeterminato, evidenzia la solidità del nostro mercato del lavoro, con un chiaro impatto positivo in tutta la Regione”. Lo dichiara Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d'Italia.

“Questi numeri non sono un caso, ma il risultato tangibile di politiche lungimiranti messe in atto dalla giunta regionale e dal vicepresidente e assessore al Lavoro, Elena Chiorino, che da tempo ha scelto di investire su politiche attive che garantiscono maggiore stabilità, opportunità e pari dignità. Un obiettivo che, come Fratelli d’Italia, condividiamo appieno e sosteniamo con determinazione”.

Una visione chiara e un impegno concreto che sono il segnale di un'occupazione di qualità. L'azione politica dell'assessore Chiorino sta dando risultati per un Piemonte che si sta preparando ad un futuro in cui il lavoro femminile non solo è visto come un valore, ma diventa protagonista della crescita economica e sociale” conclude Zappalà.