Dal Nord Ovest - Tir si rovescia sulla strada nella notte

Circolazione sospesa per tutta la notte, sulla Provinciale 2, nel comune di Crescentino, all'altezza dell'incrocio con la frazione Monti, per consentire le operazioni di rimozione di un tir ribaltato sulla sede stradale.

Intorno alle 18.30 di giovedì, due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris e dalla Centrale di Vercelli con l'autogrù sono intervenute sulla SP02: all'arrivo, hanno trovato un autoarticolato ribaltato su un fianco che invadeva l'intera sede stradale, mentre l'autista era già fuori dall'abitacolo e affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo pesante, la provincia di Vercelli ha disposto la chiusura al traffico del tratto per tutta la notte e fino al termine delle operazioni previste. Sul posto anche una squadra della Protezione Civile e i Carabinieri di Livorno Ferraris. L'incidente non ha comunque coinvolto altri mezzi.